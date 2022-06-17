Путин проводит встречу с Токаевым на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин начал переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Встреча проходит в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

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Главы государств поддерживают регулярные контакты. Так, в мае они общались несколько раз - во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в режиме ВКС, и саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, после которого у Путина и Токаева состоялась отдельная встреча.

Тогда президент России указал, что товарооборот РФ и Казахстана вырос на более чем 34% за 2021 год, заметив, что взаимодействие между странами продолжается, несмотря на нынешние проблемы в мире. Президент Казахстана со своей стороны отметил, что товарооборот достиг $25 млрд, и выразил уверенность, что Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере, поэтому перед правительством республики стоит задача не только сохранить динамику и объем торговли, но и их нарастить.