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1 час назад

Путин проводит встречу с Токаевым на полях ПМЭФ

ТАСС

Президент России Владимир Путин начал переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Встреча проходит в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин проводит встречу с Токаевым на полях ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Главы государств поддерживают регулярные контакты. Так, в мае они общались несколько раз - во время заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего в режиме ВКС, и саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, после которого у Путина и Токаева состоялась отдельная встреча.

Тогда президент России указал, что товарооборот РФ и Казахстана вырос на более чем 34% за 2021 год, заметив, что взаимодействие между странами продолжается, несмотря на нынешние проблемы в мире. Президент Казахстана со своей стороны отметил, что товарооборот достиг $25 млрд, и выразил уверенность, что Россия для Казахстана является основным партнером в торгово-экономической сфере, поэтому перед правительством республики стоит задача не только сохранить динамику и объем торговли, но и их нарастить.

Как ранее сообщал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в июле на промышленной выставке "Иннопром" Россия и Казахстан планируют заключить много новых соглашений о сотрудничестве. На осень намечено проведение традиционного форума приграничных регионов двух стран.

Экономика,ПМЭФ-2022,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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