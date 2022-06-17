Симоньян поделилась впечатлениями от мероприятия с участием Путина

«Я почувствовала эту уверенность. Это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие и, мне кажется, вообще на наших людей. Потому что видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и в том, что всё будет хорошо», — сказала главный редактор RT.