Футбольный гала-матч Roscongress Cup состоялся на ПМЭФ

Команда правительства Санкт-Петербурга сыграла вничью со сборной участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) со счетом 2:2 в Roscongress Cup ("Росконгресс кап") гала-матче по футболу. Встреча состоялась на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.

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Матч состоял из двух таймов по 40 минут.

15 июня в рамках спортивной программы форума команда правительства Санкт-Петербурга обыграла сборную ПМЭФ со счетом 7:5 в гала-матче по хоккею. Днем позднее команда Санкт-Петербурга победила команду Москвы со счетом 64:60 в гала-матче по баскетболу.