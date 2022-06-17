Футбольный гала-матч Roscongress Cup состоялся на ПМЭФ

Команда правительства Санкт-Петербурга сыграла вничью со сборной участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) со счетом 2:2 в Roscongress Cup ("Росконгресс кап") гала-матче по футболу. Встреча состоялась на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.
Матч состоял из двух таймов по 40 минут.
15 июня в рамках спортивной программы форума команда правительства Санкт-Петербурга обыграла сборную ПМЭФ со счетом 7:5 в гала-матче по хоккею. Днем позднее команда Санкт-Петербурга победила команду Москвы со счетом 64:60 в гала-матче по баскетболу.
Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.