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1 час назад

В Петербурге запустили электросамокаты от площадки ПМЭФ до аэропорта Пулково

ТАСС

Гости Петербургского международного экономического форума смогут добираться до аэропорта Пулково на электросамокатах. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе сервиса кикшеринга "Юрент".

В Петербурге запустили электросамокаты от ПМЭФ до аэропорта Пулково
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сервис <...> расширил зону аренды в Санкт-Петербурге до аэропорта Пулково и на территории Московского района за КАД (кольцевая автодорога - прим. ТАСС). Пользователи смогут добраться до него вдоль Пулковского шоссе, например, от станции метро Московская или других остановок общественного транспорта, минуя пробки", - рассказали в пресс-службе.

В компании уточнили, что если самокаты на деле окажутся удобным и востребованным способом добраться до аэропорта, то подобную опцию попробуют внедрить и в других регионах России.

На территории Петербурга сервис в этом году увеличил парк самокатов до 7 тыс. единиц. Средняя продолжительность поездок по городу составляет 15-20 минут, при этом в основном самокаты используются как альтернатива общественному транспорту и личным автомобилям.

"Юрент" - один из крупнейших российских операторов шерингового электротранспорта. Самокаты сервиса доступны в 91 городе и территории страны, парк насчитывает более 75 тыс. единиц техники. С момента запуска сервисом воспользовались более 10 млн человек, совершив более 25 млн поездок. Проект привлек инвестиции от компаний Sistema SmartTech, МТС и VEB Ventures, а также венчурного фонда "ВЭБ.РФ".

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом "Росконгресс", проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: "Новый мир - новые возможности". В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, "Лекарственная безопасность", "ПМЭФ Юниор" и SPIEF Sport Week. ТАСС выступает фотохост-агентством и информационным партнером мероприятия.

Экономика,ПМЭФ-2022,МТС,
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