Путин проводит встречу с новым президентом Армении на полях ПМЭФ

Президент России Владимир Путин проводит первую встречу с новым президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Беседа проходит в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Хачатурян, который в прежние годы был мэром Еревана и министром высокотехнологичной промышленности, одержал победу на выборах и занял пост президента Армении в марте. В поздравлении коллеге Путин выразил уверенность, что работа Хачатуряна будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов на благо братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.
3 апреля глава российского государства направлял поздравление руководству Армении с 30-летием установления дипломатических отношений с РФ. По его оценке, между странами поддерживается содержательный политический диалог, развивается плодотворная кооперация в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и многих других сферах.