Путин проводит встречу с новым президентом Армении на полях ПМЭФ

Хачатурян, который в прежние годы был мэром Еревана и министром высокотехнологичной промышленности, одержал победу на выборах и занял пост президента Армении в марте. В поздравлении коллеге Путин выразил уверенность, что работа Хачатуряна будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов на благо братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.