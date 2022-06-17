Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+34° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
1 час назад

Путин проводит встречу с новым президентом Армении на полях ПМЭФ

ТАССиещё 3

Президент России Владимир Путин проводит первую встречу с новым президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Беседа проходит в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Путин проводит встречу с новым президентом Армении на полях ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хачатурян, который в прежние годы был мэром Еревана и министром высокотехнологичной промышленности, одержал победу на выборах и занял пост президента Армении в марте. В поздравлении коллеге Путин выразил уверенность, что работа Хачатуряна будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений и продвижению взаимовыгодных евразийских интеграционных процессов на благо братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности.

3 апреля глава российского государства направлял поздравление руководству Армении с 30-летием установления дипломатических отношений с РФ. По его оценке, между странами поддерживается содержательный политический диалог, развивается плодотворная кооперация в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и многих других сферах.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители