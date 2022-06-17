Мурманский губернатор перечислил важные для региона заявления Путина на ПМЭФ

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме заявил о важности развития портов, поддержки бизнеса и семей для страны в целом. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выделил тезисы главы государства, которые особенно важны для региона, об этом он сообщил на ПМЭФ в совместном интервью деловому изданию «Ведомости» и РИА «ФедералПресс».

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«Все, что касается льготной ипотеки для детей, промышленной ипотеки, дополнительные ресурсы для организации жилищно-коммунального хозяйства. И тема малого и среднего бизнеса, им очень важно помогать», – отметил Чибис.

Губернатор рассказал, что в 2020 году в самый разгар пандемии удалось добиться уникальных льготных режимов для Мурманской области. В первую очередь, речь идет о ТОР «Столица Арктики». Также власти добились, чтобы резидентами арктической зоны становились и те, кто инвестирует от 1 млн рублей, это в том числе и малый бизнес. Понизив планку, удалось предоставить предпринимателям новые возможности.

Кроме того, планируется помогать жителям малых городов и поселках. Запланировано строительство аптек и магазинов. Чибис отметил и другие тезисы Путина, которые важны для региона.

«Это, конечно, акцент на необходимости развития портов Арктики. Так как у нас Мурманск является базовым портом для Северного морского пути, мы реализуем вместе с федеральным правительством проект по новой железной дороги к порту», – рассказал губернатор.