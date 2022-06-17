Чем запомнилась речь Путина на ПМЭФ

— В ответах на вопросы Путин все время возвращался к теме Украины, возвращался в 2014 год — мол, мы бы так не делали, если бы они «печеньки» не раздавали на Майдане. И в то же время он скептически отозвался о нынешних украинских властях — что это не какой-то цивилизационный выбор, а просто деньги в западные банки перепрятали — вот и весь цивилизационный выбор. Смешанное впечатление об этом: то есть, с одной стороны, мы не против и дружить с Украиной в перспективе когда-нибудь, с другой — конечно, нынешние власти вызывают явно отрицательные чувства. В то же время я обратил внимание, что еще недавно российский МИД говорил, что мы возражаем против вступления Украины в Евросоюз, как и в НАТО, — был такой период ужесточения позиций где-то в конце апреля-начале мая. А сейчас Владимир Путин опять говорит, что мы не против того, чтобы Украина вступала в Евросоюз, поскольку это не военная организация, и ничего против этого мы не имеем.