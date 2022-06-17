Чем запомнилась речь Путина на ПМЭФ

Владимир Путин выступил на Петербургском экономическом форуме. Он заявил, что спецоперация стала «спасательным кругом» для Запада, чтобы свалить на нее все проблемы, но «эпоха однополярного миропорядка завершилась».
«Спецоперация России стала спасательным кругом для Запада, чтобы свалить на нее все проблемы», — заявил Владимир Путин.
Президенте выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Значительная часть его основной речи была посвящена мировому кризису и геополитике. Путин отметил, что «эпоха однополярного миропорядка завершилась» и «так как раньше уже не будет». По словам президента, «экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех», а санкционное оружие является обоюдоострым. Мировой кризис, по его мнению, не результат спецоперации, а следствие безответственной политики стран «Большой семерки»:
«Напечатали деньги в огромных количествах, а дальше что? Куда потекли все эти средства? Очевидно: в том числе на закупку товаров и услуг за пределами западных стран — вот куда они потекли, эти деньги напечатанные. Они буквально стали «пылесосить», выгребать глобальные рынки. Об интересах других государств, в том числе беднейших, естественно, никто не думал и думать-то не хотел. Им оставляли только, что называется, как у нас в народе говорят, ошметки, да ещё и по астрономическим ценам.
Во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать. Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, что время бурных перемен можно, что называется, пересидеть, переждать, что якобы всё вернётся на круги своя, всё будет, как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящие элиты некоторых западных государств как раз и пребывают в такого рода иллюзиях. Не хотят замечать очевидных вещей, а упорно цепляются за тени прошлого. Например, полагают, что доминирование Запада в глобальной политике и экономике — величина неизменная, вечная. Вечного ничего не бывает.
Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причём эти интересы объявляются священными. В той же Европе, — честно говоря, иногда смотришь на то, что там происходит, какие силы приходят к власти, — все это похоже на ширму. Евросоюз окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая всё, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу».
Вместе с Путиным на сцене ПМЭФ выступал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После речей начались ответы на вопросы. Тогда, рассуждая об отношениях с США, Владимир Путин отметил, что, хотя американские элиты часто смотрят на всех свысока, это не исключает того, что США — это великая держава, которая заслуживает уважения.
Казахстан Путин назвал « нашим союзником в самом прямом смысле этого слова»:
«Ну кому в голову в России может прийти портить отношения с Казахстаном?»
Ранее Токаев в очередной раз отметил, что его республика будет придерживаться западных санкций, хоть и не намерена разрывать соглашения с Россией.А позже заявил, что Казахстан не признает ЛДНР. Эта реплика прозвучала после слов Путина о том, что Россия по уставу ООН имела право признать республики и оказывать им военную помощь.
Есть впечатление, что во второй части встречи риторика президента сменилась — он слегка отошел от резкой критики запада, говорит политолог Георгий Бовт:
— В ответах на вопросы Путин все время возвращался к теме Украины, возвращался в 2014 год — мол, мы бы так не делали, если бы они «печеньки» не раздавали на Майдане. И в то же время он скептически отозвался о нынешних украинских властях — что это не какой-то цивилизационный выбор, а просто деньги в западные банки перепрятали — вот и весь цивилизационный выбор. Смешанное впечатление об этом: то есть, с одной стороны, мы не против и дружить с Украиной в перспективе когда-нибудь, с другой — конечно, нынешние власти вызывают явно отрицательные чувства. В то же время я обратил внимание, что еще недавно российский МИД говорил, что мы возражаем против вступления Украины в Евросоюз, как и в НАТО, — был такой период ужесточения позиций где-то в конце апреля-начале мая. А сейчас Владимир Путин опять говорит, что мы не против того, чтобы Украина вступала в Евросоюз, поскольку это не военная организация, и ничего против этого мы не имеем.
— Как бы вы оценили выступление президента Казахстана?
— Вообще это было смело — выбрать Токаева, потому что вокруг этой фигуры во всяких телеграм-каналах и около политологических кругах ходят всякие инсинуации — что он, дескать, слишком самостоятельный. И ему даже пришлось недавно отвечать на вопрос, не собрался ли Казахстан уходить из Евразийского союза. Но он, впрочем, все время развеивает эти инсинуации, и в то же время проявляет достаточно самостоятельную позицию. Он фактически возразил Путину — ну, не возвразил, а противопоставил ему свою позицию по вопросу о ЛДНР. Он объяснил это тем, что и в уставе ООН, и в других ооновских документах есть некоторое противоречие между правом наций на самоопределение и территориальной целостностью государств. И если всем бы дали право на самоопределение, то государств было бы не около 200, как сейчас, а ближе к 500 или даже 600, поэтому был бы хаос — так вот смело Токаев заявил. В то же время он всячески повторяет, что будет придерживаться дружеских отношений с Россией.
Один из основных принципов развития экономики в нынешней ситуации — свобода предпринимательства, отметил президент и предложил ряд мер по либерализации этой сферы. Речь шла о полной отмене плановых проверок и декриминализации части экономических преступлений.