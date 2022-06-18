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1 час назад

Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на ПМЭФ

Елена Прошина

Выступление президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) стало предметом оживленной дискуссии в западных СМИ. Об этом сообщает портал «Известия».

Западные СМИ отреагировали на выступление Путина на ПМЭФ
Фото: ТАССТАСС

Итальянская газета Corriere Della Sera обратила внимание на сравнение Евросоюза с «американской колонией», которая принимает решения, противоположные интересам своих граждан, а также призыв Путина к освобождению от «западного ига». Кроме того, газета отметила утверждение российского лидера о неэффективности антироссийских санкций и настоящих причинах продовольственного кризиса.

Испанское издание La Nacion охарактеризовало его речь как «воинственную» и «вызывающую».

Газета The Wall Street Journal отметила, что со словами Путина об удручающих последствиях антироссийских санкций для западных государств согласны некоторые европейские политики, например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Португальский портал Publico между тем указал, что западные журналисты оценили высказывание главы российского государства о том, что многополярный мир будет поддерживаться «сильными и суверенными» государствами.

Токаев отказался признать независимость ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 17 июня выступил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Он прокомментировал введенные против РФ ограничения, рассказал о перспективах развития экономики и внешней политики, а также затронул тему новых геополитических реалий.

Экономика,ПМЭФ-2022,Виктор Орбан,Владимир Путин,ЕС,
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