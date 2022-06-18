В Госдуме отреагировали на предложения Путина на ПМЭФ

Депутаты Госдумы сделают все, чтобы как можно скорее принять законы, необходимые для реализации мер, названных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе его выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом в субботу сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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"Что касается законодательного обеспечения предложений президента, Государственная дума сделает все необходимое, чтобы законы были приняты как можно быстрее", - отметил Володин.

По его словам, президент в своем выступлении "предложил целый ряд конкретных шагов по поддержке людей и экономики". Речь идет о льготной ипотеке по ставке 7%, отказе от проверок бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками для граждан РФ, смягчении ответственности по налоговым преступлениям. Среди мер, обозначенных президентом, также "запуск комплексной программы модернизации ЖКХ, развитие малых городов и сельских территорий, создание новой программы "промышленной ипотеки под 5%" на покупку готовых площадей для производства".

Володин также отметил, что президент в своем докладе подчеркнул, что главное для России сегодня - "быть независимыми, самостоятельными, суверенными и обеспечить развитие на будущее". Кроме того, президент напомнил, что "не раз обращался к нашим бизнес-элитам вкладывать деньги в развитие России".

"Кто не прислушался, понес убытки, столкнувшись с воровством Запада", - отметил спикер Госдумы.

"Разговор длился около четырех часов. Всем, кто задается вопросом, как будет развиваться Россия в условиях санкций, правильно будет ознакомиться с ним", - добавил Володин.

Спикер Госдумы также отметил, что участниками ПМЭФ в этом году стали представители 127 государств, "жители которых составляют 73% от населения планеты".