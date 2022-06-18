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45 минут назад

Политический обозреватель из ФРГ назвал речь Путина на ПМЭФ очень интересной и сильной

ТК «Звезда»

Политический обозреватель из Германии Ганс Фрей в разговоре со «Звездой» прокомментировал выступление президента РФ Владимира на юбилейном Петербургском экономическом форуме. Российский лидер выступил с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ-2022 накануне.

Политический обозреватель из ФРГ прокомментировал речь Путина на ПМЭФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все проходило в формате обсуждения, очень честного, о ситуации, о реакции на попытки Украины вступить в Европейский союз, о перспективах нового мира. Это была очень интересная, хорошая и сильная речь о жизни в России, доверии к ней, перспективах инвестиций», - сказал он.

В этом году на международный экономический форум в Санкт-Петербурге аккредитовались более четырех тысяч представителей прессы.

Реакция Запада на заявления российского лидера последовала еще до того, как закончилось пленарное заседание. В заголовках американских СМИ - то, что обеспокоило США в первую очередь: антироссийские санкции не дали ожидаемых результатов.

Экономика,ПМЭФ-2022,Владимир Путин,ЕС,
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