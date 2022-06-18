Политический обозреватель из ФРГ прокомментировал речь Путина на ПМЭФ

«Все проходило в формате обсуждения, очень честного, о ситуации, о реакции на попытки Украины вступить в Европейский союз, о перспективах нового мира. Это была очень интересная, хорошая и сильная речь о жизни в России, доверии к ней, перспективах инвестиций», - сказал он.