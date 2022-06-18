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14 минут назад

Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал Россию Ноевым ковчегом мировой экономики.

Майк Габриелян

Такое сравнение он привел, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Глава "Роснефти" Сечин назвал Россию Ноевым ковчегом мировой экономики
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В этих условиях важен ответ на вопрос – где он – Ноев ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный Ковчег», - сказал Сечин.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Петербурге с 15 по 18 июня.

На ПМЭФ прибыли делегации более 40 государств.

Представители бизнеса, власти и экспертного сообщества обсуждают развитие мировой экономики, договариваются о совместных проектах.

Экономика,ПМЭФ-2022,Игорь Сечин,Роснефть,
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