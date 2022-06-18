Глава "Роснефти" Сечин назвал Россию Ноевым ковчегом мировой экономики

«В этих условиях важен ответ на вопрос – где он – Ноев ковчег мировой экономики? Россия с ее энергетическим потенциалом и портфелем первоклассных проектов, таких как "Восток Ойл", может обеспечить долгосрочные потребности мира в доступных энергоресурсах и, безусловно, и есть этот спасительный Ковчег», - сказал Сечин.