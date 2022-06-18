Эксперты обсудили на ПМЭФ-2022 новые правила экономической игры

«Западные коллеги хотели, чтобы мы стали закрытой экономикой, и они всё, как им казалось, для этого делают, но проблема в том, что они поверили в собственную исключительность и то, что их статус - не следствие какой-то объективной реальности, а просто статус, данный сверху. Мы прекрасно понимаем, что статус он должен поддерживаться доверием к институтам. Мы видим, что политическая система в западных странах сейчас фрагментирована и соединения общества не происходит. Хотели нас изолировать, но через потерю доверия, они изолируют себя. Всё меньше с ними хотят вести отношения в том виде, в котором они были прежде. Доллар –это не оружие, это наркотик, на который подсадили весь мир точки зрения расчётов и банковских операций. И, конечно, отказ от наркотика — это не всегда простая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо в мире сейчас растёт. Россия будет открытой экономикой, у нас много партнёров».