Эксперты обсудили на ПМЭФ-2022 новые правила экономической игры

Основной темой форума в целом стала новая экономическая и политическая реальность. Перед экспертами ставятся вопросы социально-экономического развития в условиях санкций.
Одна из площадок форума называлась: «Новые реалии нового мира: игра без правил?».
Участники дискуссии высказались о сегодняшних проблемах и дали обнадёживающие прогнозы.
Первым взял слово президент Банка ВТБ Андрей Костин:
«После 24 февраля мы сталкиваемся с позицией запада, которая по существу игра без правил и установленные самим западом правила уже не работают потому что, когда идут санкции по беспределу, отключение банков от систем, какие там договорённости в рамках существующих правил. Я думаю, что ситуация достаточно понятная. Правила эти задавались западом и когда Россия начала свой новый этап жизни в начале 90х годов, мы были вынуждены к этим правилам подключиться, но правила игры задавали не мы и это нас устраивало до определённого времени, пока запад не начал нас теснить дальше или как сейчас свести Россию на нет.
Чем быстрее мы начнём перестраивать экономику, политику и общественную жизнь тем лучше. Мы сумеем сформулировать новые принципы новой политики новых подходов и будем с этими принципами договариваться с западом о каких-то правилах, которые должны прийти на смену вот этой игре без правил».
В беседе принимал участие помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин. Он заверил, что российская экономика закрытой не будет.
«Западные коллеги хотели, чтобы мы стали закрытой экономикой, и они всё, как им казалось, для этого делают, но проблема в том, что они поверили в собственную исключительность и то, что их статус - не следствие какой-то объективной реальности, а просто статус, данный сверху. Мы прекрасно понимаем, что статус он должен поддерживаться доверием к институтам. Мы видим, что политическая система в западных странах сейчас фрагментирована и соединения общества не происходит. Хотели нас изолировать, но через потерю доверия, они изолируют себя. Всё меньше с ними хотят вести отношения в том виде, в котором они были прежде. Доллар –это не оружие, это наркотик, на который подсадили весь мир точки зрения расчётов и банковских операций. И, конечно, отказ от наркотика — это не всегда простая история. Но осознание того, что это наркотик, а не благо в мире сейчас растёт. Россия будет открытой экономикой, у нас много партнёров».
В завершении темы, слово было предоставлено Валерию Сидаренко, первому заместителю руководителя аппарата правительства Российской Федерации. Сидаренко рассказал о достижении государством постеленных национальных целях.
«Наши национальные цели развития направлены на улучшение жизни граждан, это здравоохранение, образование, борьба с бедностью. И все эти цели нам нужно достигать в любом случае. Нам нельзя отказываться от своих показателей и целей. Мы должны гарантировать все наши социальные обязательства, которые были нами объявлены, и продолжать строить школы и больницы и делать всё необходимое для достижения этих целей. Если мы не будем сокращать усилия, а предпосылок к этому никаких нет, то мы этого достигнем. Понятно, что чтобы на это всё хватило ресурсов нам нужно усилить нашу работу и гарантировать наш экономический суверенитет. Нужно вырасти в доходах вырасти в объёмах производств. У нас существует единый план по достижению национальных целей. И мы по нему планомерно двигаемся. Правительством уже принято десять пакетов антикризисных мер».