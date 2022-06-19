Италия частично откажется от российского газа

Италия сможет прожить предстоящую зиму без российского газа, однако не готова к немедленному прекращению поставок из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци.

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По его словам, сегодня предложение по газу превышает спрос, и страна будет готова отказаться от российского газа предстоящей осенью или зимой.

«Мы начнем. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние 4-5 месяцев», — сказал глава компании.

В Eni отмечают, что в настоящее время итальянские хранилища газа заполнены на 54%, к октябрю этот показатель должен достигнуть 70-80%, прежде всего за счет роста поставок из Алжира.

Дескалци отметил, что при худшем сценарии Италия должна будет форсировать поступление газа из других стран.

«В любом случае у нас есть диверсификация, которая позволит нам перезимовать», — отметил он.