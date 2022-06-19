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1 час назад

Аналитик: россиянам не стоит вкладывать деньги в недвижимость

Ura.Ru

Россиянам не стоит держать значительную часть сбережений в недвижимости. Дело в том, что цены на квартиры завышены, а сами помещения — неликвидны, объяснил инвестиционный стратег Сергей Суверов.

Эксперт посоветовал россиянам не вкладывать деньги в недвижимость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Многие считают, что лучше иметь осязаемый физический актив, чем ценные бумаги. Но сейчас цены на квартиры завышены. Кроме того, это не совсем ликвидный товар: продажа недвижимости может занять долгие месяцы. Да и арендный доход тоже не дает большой отдачи. Поэтому я думаю, что значительную долю сбережений в квартирах держать не стоит», — объяснил Суверов в эфире радио Sputnik.

Вместо покупки квартир аналитик предложил рассмотреть инвестиции в подешевевшие ценные бумаги. «Акции российских компаний выигрывают от сильных позиций рубля», — объяснил он.

В качестве другой альтернативы можно обратить внимание на покупку иностранной валюты, предположил Суверов. Однако это актив принесет выгоду только в долгосрочной перспективе, уточнил он.

Экономика,Сергей Суверов,
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