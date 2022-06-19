В ФРГ решили усилить экономию газа из-за угрозы «тяжелой зимы»

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек подготовил доклад о мерах, предпринимаемых ведомством для стабилизации ситуации с газом в контексте сокращения поставок топлива из России. В нем говорится о том, что власти планируют сократить потребление энергоресурса, стимулировать заполнение газовых хранилищ. Об этом пишет журнал Spiegel.

«Потребление газа должно продолжать падать, поэтому необходимо хранить больше газа в хранилищах, иначе зимой будет очень тяжело», - подчеркнул Роберт Хабек.

По его мнению, сокращение поставок газа из России, рост цен на топливо вызваны политическими факторами. Он полагает, что в РФ намерены «вывести нас [европейские страны] из равновесия, поднять цены и разделить».

Отмечается, что власти Германии выделят кредит на €15 млрд через госбанк KfW для обеспечения хранения газа. В свою очередь, стимуляция промышленных потребителей голубого топлива к снижению его использования будет достигаться посредством газовых торгов.

Хабек также сообщил о том, что будут наращиваться мощности угольных электростанций. Он уточнил, что такое решение «горько [принять], но в этой ситуации это просто необходимо для снижения потребления газа. Мы должны и мы сделаем все возможное, чтобы запастись как можно большим объемом газа летом и осенью».