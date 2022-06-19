По болгаро-греческому газопроводу пошел газ из Азербайджана

По новому болгаро-греческому газопроводу началась пробная прокачка газа из Азербайджана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Болгарское национальное радио.
Отмечается, что до конца июня прокачка по газопроводу будет проходить в тестовом режиме. С 1 июля поставки азербайджанского газа будут осуществляться в полном объеме. В дальнейшем Болгария должна будет получать порядка 1 млрд кубометров газа ежегодно.
Агентство напомнило, что межсистемный газопровод IGB (Interconnector Greece-Bulgaria) связывает греческую и болгарскую газовые сети. Планируется, что голубое топливо будет поступать из Греции в Болгарию, а затем в Сербию, Северную Македонию и другие страны.
Президент Сербии Александр Вучич сообщил ранее на церемонии по случаю начала строительства плавучей станции хранения и регазификации сжиженного природного газа (FSRU) в греческом порту Александруполис, что республика намеревается закупать у Афин сжиженный природный газ в больших объемах.