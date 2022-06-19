Власти США обратились к производителям нефти и газа

Власти США призвали производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу. Американцы считают, что данная мера поможет сбить рекордно высокие цены на топливо. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает РИА Новости.
По ее словам, на следующей неделе она встретится с главами американских нефтегазовых компаний. Будет обсуждаться, в частности, проблема дефицита перерабатывающих мощностей.
Министр привела мнение экспертов, которые прогнозируют снижение цен на бензин в третьем квартале с рекордных 5 долларов до 4,27 доллара за галлон. Грэнхолм отметила, что эти расчеты могут быть опровергнуты «неожиданными событиями в мире».
Таковыми может стать решение ЕС о полном запрете российской нефти или открытие Китая «раньше, чем ожидалось». Министр считает, что это создаст давление на цены и повысит спрос.
Ранее представитель энергетического регулятора ФРГ заявил, что немецкие арендодатели могут сократить подачу тепла арендаторам, а компании будут банкротиться из-за ситуации с нехваткой газа и высокими ценами.