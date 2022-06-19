Власти США обратились к производителям нефти и газа

Власти США призвали производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу. Американцы считают, что данная мера поможет сбить рекордно высокие цены на топливо. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает РИА Новости.

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По ее словам, на следующей неделе она встретится с главами американских нефтегазовых компаний. Будет обсуждаться, в частности, проблема дефицита перерабатывающих мощностей.

Министр привела мнение экспертов, которые прогнозируют снижение цен на бензин в третьем квартале с рекордных 5 долларов до 4,27 доллара за галлон. Грэнхолм отметила, что эти расчеты могут быть опровергнуты «неожиданными событиями в мире».

Таковыми может стать решение ЕС о полном запрете российской нефти или открытие Китая «раньше, чем ожидалось». Министр считает, что это создаст давление на цены и повысит спрос.