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32 минуты назад

Власти США обратились к производителям нефти и газа

Елена Прошина

Власти США призвали производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу. Американцы считают, что данная мера поможет сбить рекордно высокие цены на топливо. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, передает РИА Новости.

Власти США обратились к производителям нефти и газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на следующей неделе она встретится с главами американских нефтегазовых компаний. Будет обсуждаться, в частности, проблема дефицита перерабатывающих мощностей.

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Министр привела мнение экспертов, которые прогнозируют снижение цен на бензин в третьем квартале с рекордных 5 долларов до 4,27 доллара за галлон. Грэнхолм отметила, что эти расчеты могут быть опровергнуты «неожиданными событиями в мире».

Таковыми может стать решение ЕС о полном запрете российской нефти или открытие Китая «раньше, чем ожидалось». Министр считает, что это создаст давление на цены и повысит спрос.

Ранее представитель энергетического регулятора ФРГ заявил, что немецкие арендодатели могут сократить подачу тепла арендаторам, а компании будут банкротиться из-за ситуации с нехваткой газа и высокими ценами.

Экономика,Дженнифер Грэнхолм,ОПЕК,ЕС,
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