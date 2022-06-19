Россия ограничила отгрузку казахстанской нефти из Новороссийска

Работы по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Великой Отечественной войны существенно осложняют деятельность порта Новороссийск. В частности, России пришлось ввести ограничения на отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом пишет «КоммерсантЪ».
Отмечается, что отгрузка нефти КТК, которая ранее уже была снижена до конца июня, будет периодически останавливаться из-за саперных работ. По данным источников издания, специалисты обнаружили в акватории рядом с терминалами компании порядка 50 потенциально опасных объектов.
Журналисты уточняют, что 16 июня акватория, прилегающая к причалам консорциума, была якобы полностью закрыта для движения судов. Это было сделано для того, чтобы детально изучить оказавшиеся на дне боеприпасы.
Специалисты полагают, что в ближайшее время отгрузки каспийского консорциума могут осуществляться с перебоями.
Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заверил, что временные проблемы в порту Новороссийска не окажут негативного влияния на экспорт нефти из страны. По его данным, с 1 июня по 15 июля месторождение Кашаган будет находиться на плановом ремонте. Поэтому поставки в любом случае временно будут снижены.