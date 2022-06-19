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51 минуту назад

Россия ограничила отгрузку казахстанской нефти из Новороссийска

Елена Прошина

Работы по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Великой Отечественной войны существенно осложняют деятельность порта Новороссийск. В частности, России пришлось ввести ограничения на отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Россия ограничила отгрузку казахстанской нефти из Новороссийска
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что отгрузка нефти КТК, которая ранее уже была снижена до конца июня, будет периодически останавливаться из-за саперных работ. По данным источников издания, специалисты обнаружили в акватории рядом с терминалами компании порядка 50 потенциально опасных объектов.

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Журналисты уточняют, что 16 июня акватория, прилегающая к причалам консорциума, была якобы полностью закрыта для движения судов. Это было сделано для того, чтобы детально изучить оказавшиеся на дне боеприпасы.

Специалисты полагают, что в ближайшее время отгрузки каспийского консорциума могут осуществляться с перебоями.

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заверил, что временные проблемы в порту Новороссийска не окажут негативного влияния на экспорт нефти из страны. По его данным, с 1 июня по 15 июля месторождение Кашаган будет находиться на плановом ремонте. Поэтому поставки в любом случае временно будут снижены.

Экономика,Болат Акчулаков,Коммерсант,Новороссийский морской торговый порт,
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