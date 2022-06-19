Россия ограничила отгрузку казахстанской нефти из Новороссийска

Работы по обезвреживанию неразорвавшихся торпед и мин времен Великой Отечественной войны существенно осложняют деятельность порта Новороссийск. В частности, России пришлось ввести ограничения на отгрузку нефти Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом пишет «КоммерсантЪ».

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что отгрузка нефти КТК, которая ранее уже была снижена до конца июня, будет периодически останавливаться из-за саперных работ. По данным источников издания, специалисты обнаружили в акватории рядом с терминалами компании порядка 50 потенциально опасных объектов.

Журналисты уточняют, что 16 июня акватория, прилегающая к причалам консорциума, была якобы полностью закрыта для движения судов. Это было сделано для того, чтобы детально изучить оказавшиеся на дне боеприпасы.

Специалисты полагают, что в ближайшее время отгрузки каспийского консорциума могут осуществляться с перебоями.