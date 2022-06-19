Bloomberg: западные страны столкнулись с дефицитом продуктов

"За последние несколько месяцев многие случайные продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов, - пишет агентство. - Проблема обычно заключается не в отсутствии продуктов, а в большей степени с растянутой системой глобальной цепочки поставок. Это вихрь факторов: от неблагоприятной погоды и пандемии до геополитической напряженности и восстановления спроса".