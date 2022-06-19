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59 минут назад

Bloomberg: западные страны столкнулись с дефицитом продуктов

ТАССиещё 1

В западных странах этим летом наблюдается нехватка ряда продуктов, в частности, пива, попкорна, лука и салями. Как отметило в субботу вечером агентство Bloomberg, ситуация связана со сбоями в цепочках поставок.

Bloomberg: западные страны столкнулись с дефицитом продуктов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"За последние несколько месяцев многие случайные продукты стали необычайно дорогими или труднодоступными. Это касается, например, салата латук в Австралии, лука и салями в Японии и даже бутилированного пива в Германии, что заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы накормить клиентов, - пишет агентство. - Проблема обычно заключается не в отсутствии продуктов, а в большей степени с растянутой системой глобальной цепочки поставок. Это вихрь факторов: от неблагоприятной погоды и пандемии до геополитической напряженности и восстановления спроса".

В Германии не хватает стеклянных бутылок, в том числе из-за конфликта на Украине, которая поставляет стекло.

"Нехватка попкорна в США также стала источником беспокойства для кинозрителей. <...> Фермеры могут перейти с кукурузы на более прибыльные культуры", - говорится в статье.

В Австралии одна из сетей быстрого питания заменила латук в бургерах на капусту, а в Великобритании "Макдоналдс" был вынужден ограничить использование помидоров из-за высоких затрат на отопление теплиц.

Экономика,McDonald's,
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