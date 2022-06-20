Глава Алексей Кудрин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, какой станет экономика России в будущем. Об этом он высказался в интервью ТАСС.
Кудрин раскрыл будущее экономики России и заявил, что она останется рыночной. Он подчеркнул, что придерживается своего прежнего взгляда на этот вопрос.
«Я абсолютно остаюсь на тех же позициях, что и раньше. И сейчас современная ситуация, она не изменила базовые, фундаментальные принципы российской экономики. Мы остаемся рыночной экономикой, у нас остается частный сектор», — подчеркнул он.