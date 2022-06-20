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1 час назад

Ценам на газ предсказали новые рекорды

Lenta.ruиещё 1

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм» предсказал новые рекорды ценам на газ осенью 2022 года. Он указал, что на фоне нестабильности геополитики рост стоимости голубого топлива продолжается.

Ценам на газ предсказали новые рекорды
Фото: ТАССТАСС

По словам эксперта, к небывалому взлету оказались не готовы даже некоторые специалисты, поскольку еще год назад тысяча кубических метров стоила 200-300 долларов. С лета же мир начал выходить из коронавирусных ограничений, спрос на энергоносители вырос.

Тимофеев добавил, что альтернативные источники, в том числе солнечная и ветряная энергия дали энергии меньше ожидаемого на 10 и 20 процентов соответственно, а возможность получить трубопроводный газ сократилась после заморозки «Северного потока-2».

Специалист отметил, что Запад решил сэкономить посредством краткосрочных контрактов в период пандемии, однако коллапс логистики вызвал повышение цен, в конце 2021 года тысяча кубометров газа прибавила в стоимости в шесть раз, до 1200 долларов. В текущем году цены разогнали в первую очередь антироссийские санкции.

На сегодняшний день к геополитическим сложностям добавилось повышение спроса со стороны азиатских импортеров и неспособность США возобновить поставки сжиженного природного газа в Европу. Сокращение поставок по «Северному потоку-1» также спровоцировало повышение стоимости топлива.

Тимофеев заключил, что подобная ситуация — нонсенс для лета, когда спрос на газ традиционно снижается, поэтому осенью вероятны новые ценовые пики.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выступила с призывом к компаниям по всему миру, которые занимаются производством нефти и газа, нарастить добычу энергоносителей.

Экономика,Дженнифер Грэнхолм,Александр Тимофеев,
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