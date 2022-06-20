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2 часа назад

ЦБ раскрыл подходы к регулированию услуг рассрочки

Газета.Ru

В Центральном банке России (ЦБ РФ) рассказали "Известиям", что для регулирования BNPL-сервисов (buy now pay later, с англ. "покупай сейчас — плати позже") в России рассматривают возможность сближения потребительского кредитования и услуги рассрочки в законодательстве.

ЦБ раскрыл подходы к регулированию услуг рассрочки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассматриваются уже существующие зарубежные практики продажи потребителям товаров и услуг с рассрочкой платежа, а также риски, с которыми они связаны. В регуляторе указали, что это позволит выработать подходы к предполагаемому дополнительному регулированию нового сегмента рынка в стране.

Риском приобретения товара с помощью BNPL-сервиса, указали в банке России, может стать отсутствие договора потребкредита, которое лишает гражданина ряда значимых прав и гарантий. В конце апреля сообщалось, что "М.Видео - Эльдорадо" решил вернуть рассрочку и распродажи.

"М.Видео" и "Эльдорадо" возобновили программу рассрочки на срок шесть и 12 месяцев. Предложения по покупке товаров в кредит от банков-партнеров без переплат распространяются на технику и электронику во всех основных категориях, включая ноутбуки, компьютеры, смартфоны Apple, ТВ, крупную бытовую технику", — отметили в пресс-службе ретейлера.

Экономика,Банк России,М.Видео,
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