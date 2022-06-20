ЦБ раскрыл подходы к регулированию услуг рассрочки

В Центральном банке России (ЦБ РФ) рассказали "Известиям", что для регулирования BNPL-сервисов (buy now pay later, с англ. "покупай сейчас — плати позже") в России рассматривают возможность сближения потребительского кредитования и услуги рассрочки в законодательстве.

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Рассматриваются уже существующие зарубежные практики продажи потребителям товаров и услуг с рассрочкой платежа, а также риски, с которыми они связаны. В регуляторе указали, что это позволит выработать подходы к предполагаемому дополнительному регулированию нового сегмента рынка в стране.

Риском приобретения товара с помощью BNPL-сервиса, указали в банке России, может стать отсутствие договора потребкредита, которое лишает гражданина ряда значимых прав и гарантий. В конце апреля сообщалось, что "М.Видео - Эльдорадо" решил вернуть рассрочку и распродажи.