В Германии рассказали о газовом «армрестлинге» с Россией

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек рассказал, что между Берлином и Москвой идет газовый «армрестлинг». В интервью ZDF он рассказал, на какие меры Германия пойдет, чтобы снизить зависимость от российского газа.

«Всегда было понятно, что мы находимся в большой зависимости от газа. <…> Поэтому меры, которые мы принимаем, и пошаговый подход правильные. В прошлом у России была «более длинная рука», но это не значит, что мы не можем получить «более сильную руку» с помощью усилий», - подчеркнул Хабек.

Он рассказал, что в ближайшее время Германия планирует использовать меньше газа для выработки электроэнергии и больше энергии, получаемой за счет сжигания угля. В то же время Берлин будет стремиться заполнить газовые хранилища.

Хабек добавил, что, несмотря на временное возвращение к углю, Германия быстро отказывается от сжигания ископаемого топлива и начинает активнее использовать возобновляемые источники энергии.

Также вице-канцлер прокомментировал возможную чрезвычайную ситуацию грядущей зимой из-за нехватки газа.

«Это все еще предположения. Сценарий, согласно которому поставки по «Северному потоку» будут сокращены на 60 процентов, всегда был сценарием. Вот почему мы с самого начала работали над тем, чтобы быть максимально подготовленными», - сказал Хабек.

Немецкое законодательство требует, чтобы к зиме резервуары для хранения газа были заполнены на 90 процентов.

«Сейчас у нас 57 процентов. Не так уж плохо для этого времени года, но кое-чего все еще не хватает, и нам нужно заработать это за лето. Мы можем сделать это с помощью покупок. Мы можем сделать это с помощью бережливости», - заключил он.

Ранее в Канаде сообщили о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для «Северного потока». Из-за санкций турбины Siemens не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте; на фоне этого упали поставки российского газа в Европу.