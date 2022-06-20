ЕС обсудит седьмой пакет санкций против России

Главы МИД ЕС на сегодняшнем заседании намерены обсудить седьмой пакет санкций против России, включающий энергетические меры. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД Эстонии Андрес Сутть, пишет РИА Новости.

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24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». ЕС, США и еще ряд стран ввели на фоне обострения ситуации на Украине масштабные антироссийские санкции.

По словам исполняющего обязанности главы МИД Эстонии, европейские страны намерены «наращивать последствия для России и поддержку Украины через гуманитарную и военную помощь».

«Чтобы это делать, мы, конечно, должны работать над седьмым пакетом санкций, который также должен включать энергетику, что благоприятно скажется на диверсификации источников ископаемого топлива», - подчеркнул Андрес Сутть.