Минфин назвал «очень сложным» будущий бюджет России

Проектируемый на ближайшие годы бюджет России оценивается, как «очень сложный». Об этом заявил глава министерства финансов Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета по строительству и ЖКХ, передает ТАСС.
«Важно, что сейчас у нас действительно сложный бюджет, очень сложный бюджет. И надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве», — пояснил министр.
Согласно плану ведомства, дефицит федерального бюджета в 2023 году сократится до 1,591 триллиона рублей после 1,665 триллиона в 2022 году, в 2024 году составит 1,413 триллиона, а в 2025 году — 1,358 триллиона рублей.
При этом часть данных по бюджетной отчетности в России теперь засекречена. Информации об источниках финансирования дефицита и об исполнении расходов по разделам и подразделам бюджета в предварительной оценке исполнения бюджета в июне не приводилось. Минфин объясняет свое решение риском новых санкций Запада.