Венгрия сравнила эмбарго на газ с «выстрелом в легкие» для ЕС

Эмбарго на газ из России означало бы «выстрел в легкие» для Европы. Об этом заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи, передает РИА Новости.
По ее словам, компенсировать поставки из РФ не представляется возможным.
«Мы (на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе) хотели бы представлять венгерский народ, если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций..., то мы об этом резко заявим... Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», - заявила Сенткирайи в эфире телеканала М1.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается поддерживать антироссийские санкции, которые наносят чрезмерный ущерб самим членам ЕС и подрывают благосостояние европейских семей.
До этого Орбан сообщал, что Европа из-за санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. По его словам, в Евросоюзе появилось много проблем из-за текущей ситуации. Так, цены на энергоносители «взлетели в небеса, инфляция высока», подчеркнул Орбан.