Венгрия сравнила эмбарго на газ с «выстрелом в легкие» для ЕС

«Мы (на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе) хотели бы представлять венгерский народ, если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций..., то мы об этом резко заявим... Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», - заявила Сенткирайи в эфире телеканала М1.