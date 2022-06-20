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1 час назад

Венгрия сравнила эмбарго на российский газ с «выстрелом в легкие» для ЕС

Лера Букина

Эмбарго на газ из России означало бы «выстрел в легкие» для Европы. Об этом заявила представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи, передает РИА Новости.

Венгрия сравнила эмбарго на газ с «выстрелом в легкие» для ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, компенсировать поставки из РФ не представляется возможным.

«Мы (на саммите глав стран Евросоюза в Брюсселе) хотели бы представлять венгерский народ, если венгерскому народу не подойдут предложения о введении санкций..., то мы об этом резко заявим... Могу сказать, что если изначальное введение эмбарго на нефть означало для Европы выстрел в ногу, то эмбарго на газ практически будет равняться выстрелу в легкие. Не только Венгрия, но и вообще все страны Европы не смогут компенсировать огромное количество газа, которое поступает из России», - заявила Сенткирайи в эфире телеканала М1.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна не собирается поддерживать антироссийские санкции, которые наносят чрезмерный ущерб самим членам ЕС и подрывают благосостояние европейских семей.

До этого Орбан сообщал, что Европа из-за санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. По его словам, в Евросоюзе появилось много проблем из-за текущей ситуации. Так, цены на энергоносители «взлетели в небеса, инфляция высока», подчеркнул Орбан.

Экономика,Виктор Орбан,ЕС,
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