В России спрогнозировали дефицит бюджета

Дефицит бюджета России в текущем году составит 1,2% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовленным Минфином России документом, передает агентство «Прайм».

«Минфин прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2022 году в 1,2% ВВП, 1,1% ВВП в 2023, 0,9% ВВП в 2024 и 0,8% ВВП в 2025 году», — заявил собеседник, ссылаясь на проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что российский бюджет в этом году будет исполнен с профицитом в три триллиона рублей. По словам главы государства, профицит федерального бюджета только в мае уже составил почти 0,5 триллиона рублей. Он превысил прошлогоднее значение за май более чем в четыре раза.