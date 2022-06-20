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38 минут назад

В России спрогнозировали дефицит бюджета

Елена Прошина

Дефицит бюджета России в текущем году составит 1,2% ВВП, в 2023 году — 1,1% ВВП. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с подготовленным Минфином России документом, передает агентство «Прайм».

В России спрогнозировали дефицит бюджета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Минфин прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2022 году в 1,2% ВВП, 1,1% ВВП в 2023, 0,9% ВВП в 2024 и 0,8% ВВП в 2025 году», — заявил собеседник, ссылаясь на проект документа «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Ранее глава Минфина Антон Силуанов высказал предположение, что дефицит федерального бюджета России в 2022 году составит до 2% ВВП.

Президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил, что российский бюджет в этом году будет исполнен с профицитом в три триллиона рублей. По словам главы государства, профицит федерального бюджета только в мае уже составил почти 0,5 триллиона рублей. Он превысил прошлогоднее значение за май более чем в четыре раза.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Минфин России,
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