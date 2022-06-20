Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
57 минут назад

ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля

Lenta.ruиещё 2

Зампред ЦБ Алексей Заботкин нашел угрозу для российской экономики в идее управлять курсом рубля. Несмотря на то, что текущее переукрепление валюты уже было признано властями опасным, таргетирование ее курса несет риски для суверенитета проводимой Россией экономической политики, считает представитель регулятора. Его цитирует ТАСС.

ЦБ нашел угрозу в идее управлять «опасным» курсом рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Любые идеи, связанные с таргетированием курса, неизбежно, в случае их реализации, приведут к снижению эффективности и потери суверенитета проводимой экономической политики», — подчеркнул Заботкин на заседании комитета ГосдГосдумы по бюджету и налогам. По мнению зампреда ЦБ, установление фиксированного обменного курса означает отказ от проведения самостоятельной денежно-кредитной политики в пользу той страны, к валюте которой привязывается курс рубля. Заботкин отметил, что таргетирование нацвалюты делает страну зависимой от инфляции валюты другого государства.

«Если мы будем привязывать параметры нашей денежно-кредитной политики к тому, чтобы наша валюта имела некоторый фиксированный или мало колеблющийся курс номинальный по отношению к валютам, где инфляция 8-10 процентов, то и у нас инфляция будет такой же. Этот вариант нам не приемлем», — заявил он.

После начала военной спецоперации на Украине курс рубля значительно снижался, однако в последние месяцы на фоне административных ограничений и торгового профицита российская валюта показала серьезное укрепление. Днем 20 июня доллар достиг рекордно низкой отметки в 55,55 рубля. Обеспокоенность этим обстоятельством уже выразили министр экономического развития Максим Решетников и первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Белоусов также рассказал, что властями рассматривается переход к таргетированию рубля, а не инфляции — такая дискуссия «уже идет и на экспертном уровне, и во властных структурах». По его словам, механизм, помогавший поддерживать стабильность рубля в условиях плавающего курса, сейчас практически не работает.

Экономика,Алексей Заботкин,Максим Решетников,Андрей Белоусов,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители