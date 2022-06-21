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1 час назад

Власти определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса

Газета.Ruиещё 10

Российские банки смогут фактически применять отрицательные ставки по валютным депозитам для клиентов — юридических лиц по особым правилам, следует из законопроекта, подготовленного Минэкономразвития. Об этом пишет РБК.

Власти определили механизм отрицательных ставок по валюте для бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Поправки разработаны для "снижения концентрации средств в валюте" в кредитных организациях. Законопроект уже поддержали в Минфине и Центральном банке России (ЦБ РФ).

Ранее Банк России выступил против того, чтобы специально снижать курс рубля, поскольку это приведет к ускорению роста цен, предупредил зампред ЦБ Алексей Заботкин.

По его словам, в случае таргетирования курса рубль станет зависим от инфляции валюты другого государства, а покупательная способность резервных валют сейчас нестабильная. Ранее о возможности перехода к таргетированию рубля рассуждал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что "рубль должен оставаться плавающим".

Экономика,Алексей Заботкин,Эльвира Набиуллина,Андрей Белоусов,Банк России,Минэкономразвития,
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