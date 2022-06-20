Дефляция в экономике простыми словами: ее причины и последствия

Помимо инфляции, которой всегда недовольны рядовые россияне, существует такое понятие, как дефляция. Это процесс, противоположный росту цен — их снижение. Казалось бы, дефляция — явление положительное. Однако на самом деле в большинстве случаев она опасна для экономики. Рассказываем более подробно: что такое дефляция простыми словами, и почему она приносит вред.

Фото: ТАСС ТАСС

Что такое дефляция

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Дефляция — это повышение покупательской способности национальной валюты, которое выражается в снижении цен на товары и услуги, объясняет сайт banki.ru.

Основные признаки дефляции — снижение спроса на продукцию, уменьшение средних зарплат, падение себестоимости товаров, а также рост безработицы. Если в стране наблюдаются такие процессы — значит, нужно ждать понижения цен, пишет Greed is good.

Причинами дефляции являются:

рост спроса на денежную массу в обороте;

уменьшение объемов выдаваемых кредитов;

рост производства;

регулирование объемов денежной массы со стороны государства.

Один из наиболее известных исторических примеров дефляции — Великая депрессия в США 30-х годов, напоминает Calltouch Blog. Еще один пример — Потерянное десятилетие в Японии. Так называется период застоя в экономике Страны восходящего Солнца 1990-х годов.

ТАСС

Чем дефляция опасна для экономики

При снижении уровня цен на товары и услуги наблюдается так называемая дефляционная спираль. Стоимость продукции уменьшается, и дорогие товары становятся невостребованными. Потребители не торопятся делать покупки, поскольку ждут дальнейшего падения цен. В результате компании получают меньшую прибыль и вынуждены сокращать производство. Это, в свою очередь, приводит к увольнениям и безработице. В итоге люди, у которых снизились доходы, начинают тратить меньше денег на товары и услуги, и возникает их перепроизводство. Последний фактор приводит опять же к тому, что происходит снижение уровня цен на товары и услуги, и далее все повторяется по кругу.

Дефляция опасна для экономики еще и тем, что сопровождается отказом от потребительских кредитов, а это плохо влияет на банковскую деятельность. Люди берут кредиты реже, поскольку выплачивать проценты по ним становится менее выгодно, чем делать сбережения, поясняет ТАСС.

Бывает ли хорошая дефляция

В некоторых случаях дефляция не опасна для экономики, а приносит положительный эффект. При снижении уровня цен на товары повышение покупательской способности может сопровождаться экономическим ростом, повышением активности бизнеса и его конкурентоспособности, а также другими благоприятными факторами. В такой ситуации благосостояние населения повышается.

Однако, как пишет сайт «Заработок. Идеи и советы», специалисты чаще всего говорят о негативных последствиях дефляции. По словам экспертов, годовая инфляция в 1-3% рассматривается как признак экономического роста, тогда как дефляция в размере 1-2% может привести к серьезному кризису.

РИА Новости

Вероятность дефляции в России в 2022 году

Президент Владимир Путин в середине июня заявил, что власти должны думать о проблеме дефляции в России. Как сообщает «Прайм», такое высказывание глава государства сделал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Путин напомнил, что рост цен сейчас замедляется.

«У нас инфляция сначала скакнула. Была 17,8% годовая на пике, но сейчас уже 16,7%, имеет тенденцию к снижению», — сказал президент на пленарном заседании ПМЭФ.

Комментируя вопрос о риске того, что в России образуется дефляционная спираль, глава государства сказал:

"Такая угроза тоже специалистами имеется ввиду, мы должны об этом думать".

Слова Путина приводит «Интерфакс».

Президент также обратил внимание на укрепление национальной валюты.

«70-75 (рублей за доллар) ... Для всех, кто занимается экономикой понятно, что для экспортеров это плохо», — отметил российский лидер.