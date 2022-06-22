На Сахалине началось строительство нефтегазового индустриального парка

Во вторник на севере Южно-Сахалинска началось строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Старт работам дал губернатор области Валерий Лимаренко.

Фото: Правительство Сахалинской области Правительство Сахалинской области

«Это знаковое событие для региона. Создание столь важной производственной площадки даст новый импульс развитию российских нефтесервисов, что важно для стабильной работы нефтегазовой отрасли в целом», – обозначил глава региона на мероприятии.

На территории парка появятся здания для офисов и лабораторий, а также базы и склады. Резиденты смогут брать площади в аренду: все необходимое для организации производства уже будет установлено. Кроме того, арендаторы смогут пользоваться льготами, которые предусмотрены в рамках ТОР «Южная».

Предполагается, что в парке соберутся компании, которые оказывают сервисные услуги добывающим компаниям. Работая на одной территории, заказчики и подрядчики смогут организовать эффективное взаимодействие. Губернатор области также добавил, что парк даст не только возможность для развития российских нефтесервисов, но и тысячу рабочих мест. Занять эти вакансии должны местные жители: сахалинцы и курильчане.