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1 час назад

На Сахалине началось строительство нефтегазового индустриального парка

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Во вторник на севере Южно-Сахалинска началось строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Старт работам дал губернатор области Валерий Лимаренко.

На Сахалине началось строительство нефтегазового индустриального парка
Фото: Правительство Сахалинской областиПравительство Сахалинской области

«Это знаковое событие для региона. Создание столь важной производственной площадки даст новый импульс развитию российских нефтесервисов, что важно для стабильной работы нефтегазовой отрасли в целом», – обозначил глава региона на мероприятии.

На территории парка появятся здания для офисов и лабораторий, а также базы и склады. Резиденты смогут брать площади в аренду: все необходимое для организации производства уже будет установлено. Кроме того, арендаторы смогут пользоваться льготами, которые предусмотрены в рамках ТОР «Южная».

Предполагается, что в парке соберутся компании, которые оказывают сервисные услуги добывающим компаниям. Работая на одной территории, заказчики и подрядчики смогут организовать эффективное взаимодействие. Губернатор области также добавил, что парк даст не только возможность для развития российских нефтесервисов, но и тысячу рабочих мест. Занять эти вакансии должны местные жители: сахалинцы и курильчане.

На данный момент резидентами Сахалинского нефтегазового парка стали уже 17 компаний. Завершить строительство первой очереди должны в четвертом квартале 2023 года.

Экономика,Валерий Лимаренко,
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