На Сахалине началось строительство нефтегазового индустриального парка

Во вторник на севере Южно-Сахалинска началось строительство Сахалинского нефтегазового индустриального парка. Старт работам дал губернатор области Валерий Лимаренко.
«Это знаковое событие для региона. Создание столь важной производственной площадки даст новый импульс развитию российских нефтесервисов, что важно для стабильной работы нефтегазовой отрасли в целом», – обозначил глава региона на мероприятии.
На территории парка появятся здания для офисов и лабораторий, а также базы и склады. Резиденты смогут брать площади в аренду: все необходимое для организации производства уже будет установлено. Кроме того, арендаторы смогут пользоваться льготами, которые предусмотрены в рамках ТОР «Южная».
Предполагается, что в парке соберутся компании, которые оказывают сервисные услуги добывающим компаниям. Работая на одной территории, заказчики и подрядчики смогут организовать эффективное взаимодействие. Губернатор области также добавил, что парк даст не только возможность для развития российских нефтесервисов, но и тысячу рабочих мест. Занять эти вакансии должны местные жители: сахалинцы и курильчане.
На данный момент резидентами Сахалинского нефтегазового парка стали уже 17 компаний. Завершить строительство первой очереди должны в четвертом квартале 2023 года.