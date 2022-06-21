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38 минут назад

Эксперт назвал козыри России в борьбе с санкциями

Мария Иванова

Китайский эксперт по России Сюй Полин заявил, что санкции против РФ не могут быть эффективными из-за двух козырей страны - богатства природными ресурсами и изобилия продовольствия. Об этом сообщает Guancha.

Эксперт назвал два козыря России в борьбе с санкциями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сюй Полин прокомментировал выступление президента РФ Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году.

Путин заявил, что с помощью санкций западные страны пытались «смять экономику России с нахрапа», разрушив бизнес-цепочки, отозвав западные компании и заморозив активы, но у них не получилось.

Президент сказал, что экономика выстояла благодаря слаженным действиям правительства, бизнеса и граждан - сначала был стабилизирован финансовый сектор, затем началось насыщение экономики ликвидностью и оборотным капиталом.

«Западные санкции лишь немного навредили экономике России, но не нанесли ущерба ее основам, что связано с подготовкой России и особенностями ее экономической деятельности», - заявил Сюй Полин.

Он подчеркнул, что за последние восемь лет Россия укрепляла экономику, в том числе фискальную и финансовую сферы, проводила импортозамещение в промышленности. В каждой отрасли есть ведущие предприятия, поэтому западных санкций недостаточно, чтобы разрушить всю производственную систему России, и это можно рассматривать лишь как временное затруднение, подчеркнул эксперт.

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В течение многих лет доля собственных средств в инвестициях в основной капитал в РФ держится на уровне 50-60 процентов, отметил он.

«Теперь, когда Россия отразила натиск, мы видим, что бумеранг санкций начал наносить ущерб США и Европе. Инфляция в некоторых странах Европы превысила 20 процентов», - заявил Сюй Полин.

Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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