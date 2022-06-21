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1 час назад

Минфин решил запастись золотом и драгоценными камнями для экстренных случаев

Секрет Фирмы

Российский Минфин предложил создать в Госфонде запасы драгоценных металлов и камней для мобилизационных нужд страны. Речь идёт о случаях, когда возникает необходимость поддержать обороноспособность, а также экономическую и финансовую безопасность государства. Министерство подготовило соответствующий законопроект и разместило его на портале проектов нормативных правовых актов.

Минфин решил запастись золотом и драгоценными камнями
Фото: ТАССТАСС

На документ обратил внимание РБК. Издание напомнило, что Госфонд входит в состав золотовалютных резервов и формируется следующим образом:

  • драгметаллы (золото, серебро, платина и другие платиноиды);
  • драгоценные камни (природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры, александриты);
  • природный жемчуг и уникальные образования из янтаря.

В Госфонд поступают ценности, которые принудительно изъяли и передали по наследству в пользу государства, а ещё: бесхозные драгметаллы и камни, подарки, полученные гражданами в связи с государственной деятельностью; клады, найденные на принадлежащих государству участках. Причём если клад обладает культурной ценностью, то его заберут в Госфонд вне зависимости от собственника участка или дома, где его нашли.

Разработанный Минфином документ предусматривает, что определять задачи по защите и формированию запасов Госфонда, предназначенных для нужд мобилизации, и принимать решения об их использовании будет президент РФ.

Экономика,
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