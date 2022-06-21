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4 минуты назад

В ЕС нашли способ заместить поставки по «Северному потоку»

Мария Иванова

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС смог бы заместить поставки по «Северному потоку», если бы температура в европейских домах снизилась в среднем на два градуса. Об этом она рассказала в интервью elDiario.

В ЕС предложили способ заместить поставки по «Севпотоку»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фон дер Ляйен напомнила о REPowerEU - плане ЕК по отказу от потребления российского ископаемого топлива до 2030 года.

Она подчеркнула, что у ЕС уже есть соглашения с США о поставках большего количества сжиженного природного газа, идут переговоры с Израилем, Египтом, Норвегией, Азербайджаном и Алжиром.

«Это надежные поставщики», - подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что важную роль играют энергоэффективность и энергосбережение.

«Если мы снизим температуру отопления, или кондиционирования, на два градуса в среднем по Европе; то заместим все поставки по «Северному потоку», - заключила глава ЕК.

Ранее в Канаде сообщили о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для «Северного потока». Из-за санкций турбины Siemens не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте; на фоне этого упали поставки российского газа в Европу.

СМИ писали, что «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 40 процентов от обычного уровня. В Москве заявляли, что задержки с ремонтом могут привести к полной остановке поставок.

Экономика,Siemens,Газпром,Еврокомиссия,ЕС,
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