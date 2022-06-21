Минтруд сообщил о росте числа безработных в России

Рост числа безработных наблюдается в июне в России, напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

"Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Если мы посмотрим динамику регистрируемой безработицы за период с 1 марта по 1 июня, то количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тыс. Это, в принципе, очень низкие показатели для российской экономики. <...> уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", - сказал министр.

Он добавил, что на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. В марте-апреле ведомство приняло ряд мер, чтобы снизить это влияние, они "дали определенный результат". Но, по словам Котякова, давление на предпринимательское сообщество продолжается. Сейчас есть два варианта выхода компаний с иностранным участием с территории России. В первом случае происходит смена собственника, и компания работает уже под новым брендом.