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30 минут назад

Котяков заявил, что в июне наблюдается рост числа безработных в России

ТАСС

Рост числа безработных наблюдается в июне в России, напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Об этом во вторник сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.

Минтруд сообщил о росте числа безработных в России
Фото: ТАССТАСС

"Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти. Если мы посмотрим динамику регистрируемой безработицы за период с 1 марта по 1 июня, то количество регистрируемых безработных находилось в коридоре 660-680 тыс. Это, в принципе, очень низкие показатели для российской экономики. <...> уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости", - сказал министр.

Он добавил, что на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. В марте-апреле ведомство приняло ряд мер, чтобы снизить это влияние, они "дали определенный результат". Но, по словам Котякова, давление на предпринимательское сообщество продолжается. Сейчас есть два варианта выхода компаний с иностранным участием с территории России. В первом случае происходит смена собственника, и компания работает уже под новым брендом.

"Есть и примеры, когда компании прекращают свою деятельность, выплачивают соответственно с действующим законодательством Российской Федерации все причисляющиеся выплаты трудовому коллективу и завершают деятельность. В этом случае мы во многом нацелены на работу с каждым гражданином в центре занятости. Начиная с марта месяца приведены в проактивный режим работы, как только появляется информация о возможном сбое деятельности предприятия, на данное конкретное предприятие выезжает представитель центра занятости", - пояснил Котяков.

Экономика,Антон Котяков,Совет Федерации,
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