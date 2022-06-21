Шольц: Антироссийские санкции наносят ущерб экономике ФРГ

Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции, но Берлин готов платить цену за солидарность с Украиной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая во вторник на конференции "День германской промышленности".
"Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное", - считает он.
По его мнению, свобода и демократия "имеют свою цену".
"Эту цену мы готовы заплатить", - заявил канцлер.
Он считает, что санкции "оказывают воздействие".
Шольц также подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Украине.
"Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием, а именно так долго, пока она будет нуждаться в нашей поддержке", - сказал глава правительства ФРГ.