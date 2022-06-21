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1 час назад

Шольц заявил, что экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции

ТАСС

Германская экономика и компании ФРГ болезненно переносят антироссийские санкции, но Берлин готов платить цену за солидарность с Украиной. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая во вторник на конференции "День германской промышленности".

Шольц: Антироссийские санкции наносят ущерб экономике ФРГ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Да, эти санкции причиняют нам самим ущерб, причиняют ущерб нашим компаниям, но решение по ним правильное", - считает он.

По его мнению, свобода и демократия "имеют свою цену".

"Эту цену мы готовы заплатить", - заявил канцлер.

Он считает, что санкции "оказывают воздействие".

Шольц также подчеркнул, что Германия продолжит оказывать помощь Украине.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, в том числе оружием, а именно так долго, пока она будет нуждаться в нашей поддержке", - сказал глава правительства ФРГ.

Экономика,Олаф Шольц,
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