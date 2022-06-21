Премьер Литвы опровергла транзитную блокаду Калининграда

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните опровергла транзитную блокаду Калининграда, заявив, что запрет направлен только на товары, находящиеся под санкциями. Ее цитирует ТАСС.

«Никакой блокады Калининграда не происходит, просто с минувших выходных введены санкции в отношении части товаров, входящих в так называемый санкционный пакет, в частности стали и черных металлов, а железнодорожные клиенты или участники договоров информированы о введении этих санкций», — заявила Шимоните.

По ее словам, соглашение о транзите между Европейским союзом (ЕС), Литвой и Россией по-прежнему действуют, а товары, не находящиеся под санкциями, провозить можно. Кроме того, Вильнюс, подчеркнула Шимоните, «продемонстрировал жест доброй воли», не расторгнув договор о пассажирских перевозках, когда из-за санкций Россия не смогла за них заплатить.