Евросоюз рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
Согласно его данным, Еврокомиссия работает над тем, чтобы возможный новый пакет санкций включал в себя российское золото. Пока неясно, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок металла в РФ.
Reuters отмечает, что продолжение работы над санкциями ожидается уже на этой неделе в рамках саммита глав государств ЕС, который состоится 23-24 июня в Мадриде. По данным агентства, проект заявлений участников саммита представляет собой компромиссный вариант, с которым согласятся и страны, настаивающие на введении нового пакета санкций против России, и страны, которые призывают сосредоточиться на осуществлении заявленных ранее мер.