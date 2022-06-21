Евросоюз рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно его данным, Еврокомиссия работает над тем, чтобы возможный новый пакет санкций включал в себя российское золото. Пока неясно, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок металла в РФ.