Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
19 минут назад

Reuters: ЕС рассматривает российское золото в качестве нового объекта санкций

ТАСС

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций, связанных с российским золотом. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

Согласно его данным, Еврокомиссия работает над тем, чтобы возможный новый пакет санкций включал в себя российское золото. Пока неясно, коснутся ли меры импорта российского золота в ЕС или поставок металла в РФ.

СМИ: Швейцария впервые с февраля закупила российское золото

Reuters отмечает, что продолжение работы над санкциями ожидается уже на этой неделе в рамках саммита глав государств ЕС, который состоится 23-24 июня в Мадриде. По данным агентства, проект заявлений участников саммита представляет собой компромиссный вариант, с которым согласятся и страны, настаивающие на введении нового пакета санкций против России, и страны, которые призывают сосредоточиться на осуществлении заявленных ранее мер.

Экономика,Видео,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители