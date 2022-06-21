Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 56.17EUR 58.80
Войти в почту
20 минут назад

Европа приступила к экстренному плану по переходу на уголь

Алиса Селезнёва

Европейские страны на фоне проблем с поставками по газопроводу «Северный поток» разрабатывают экстренные планы по переходу на уголь, чтобы «пережить энергетический кризис предстоящей зимой». Об этом пишет издание Business Insider.

Европа приступила к экстренному плану по переходу на уголь
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в Канаде сообщили о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для «Северного потока». Из-за санкций турбины Siemens не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте; на фоне этого упали поставки российского газа в Европу.

СМИ писали, что «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 40 процентов от обычного уровня. В Москве заявляли, что задержки с ремонтом могут привести к полной остановке поставок.

Журналисты Business Insider обратили внимание на то, что сейчас в Европе растет потребление газа из-за летней жары и запуска систем охлаждения. При этом проблемы с поставками «поднимают вопрос о том, как регион может подготовиться к зимним месяцам».

Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что электроэнергия, вырабатываемая углем, может помочь им пережить энергетический кризис предстоящей зимой. При этом цена на уголь с доставкой в Европу в этом году выросла на 152%, отмечается в статье.

Немецкие власти констатировали, что решение о перезапуске угольных электростанций стало «горьким», но в нынешних условиях является единственно верным, так как если этого не сделать, страну «можно будет шантажировать на политическом уровне».

Австрия, которая закрыла свою последнюю угольную электростанцию в 2020 году, заявила, что переоборудует газовую электростанцию для работы на угле в случае чрезвычайных ситуаций. Нидерланды также сняли ограничения на производство электроэнергии из угля, а в Италии делаются запасы топлива, пишет издание.

Экономика,Siemens,Газпром,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители