Европа приступила к экстренному плану по переходу на уголь

Европейские страны на фоне проблем с поставками по газопроводу «Северный поток» разрабатывают экстренные планы по переходу на уголь, чтобы «пережить энергетический кризис предстоящей зимой». Об этом пишет издание Business Insider.

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Ранее в Канаде сообщили о переговорах с Германией по оборудованию Siemens для «Северного потока». Из-за санкций турбины Siemens не могут доставить в Германию из Канады, где они находились на ремонте; на фоне этого упали поставки российского газа в Европу.

СМИ писали, что «Газпром» сократил пропускную способность «Северного потока» до 40 процентов от обычного уровня. В Москве заявляли, что задержки с ремонтом могут привести к полной остановке поставок.

Журналисты Business Insider обратили внимание на то, что сейчас в Европе растет потребление газа из-за летней жары и запуска систем охлаждения. При этом проблемы с поставками «поднимают вопрос о том, как регион может подготовиться к зимним месяцам».

Германия, Австрия и Нидерланды заявили, что электроэнергия, вырабатываемая углем, может помочь им пережить энергетический кризис предстоящей зимой. При этом цена на уголь с доставкой в Европу в этом году выросла на 152%, отмечается в статье.

Немецкие власти констатировали, что решение о перезапуске угольных электростанций стало «горьким», но в нынешних условиях является единственно верным, так как если этого не сделать, страну «можно будет шантажировать на политическом уровне».