Стало известно, что может войти в новый пакет антироссийских санкций ЕС

Евросоюз может включить ограничения на золото в седьмой пакет санкций против Москвы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По словам источника издания, Еврокомиссия сейчас работает над включением золота в готовящийся пакет санкций, но пока неизвестно, речь идет об экспорте или импорте российского золота.

Предложение включить золото в новый санкционный пакет наряду с другими секторами поступило от представителя Дании при ЕС на прошлой неделе, пишет РБК со ссылкой на агентство.

В итоговом же заявлении лидеров стран ЕС говорится, что работа над санкциями продолжится, включая «усиление их реализации и предотвращение обхода».

Отмечается, что северные и восточные страны ЕС настаивают на новых пунктах в пакете, а Германия и Нидерланды предлагали сфокусироваться на исполнении уже введенных ограничений.