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51 минуту назад

Россия начала вытеснять Ирак с азиатского нефтяного рынка

Lenta.ruиещё 3

Из-за больших скидок на российскую нефть азиатские покупатели начали отдавать предпочтение России вместо Ирака, пишет Bloomberg.

Россия начала вытеснять Ирак с азиатского нефтяного рынка
Фото: ТАССТАСС

Основными покупателями иракской нефти были Китай и Индия, но теперь они нарастили поставки сырья из России. Нефть Basrah Medium и Heavy являются двумя основными сортами нефти, экспортируемыми Ираком на международные рынки. Любое сокращение объемов станет ударом по второму по величине производителю ОПЕК, отмечает издание.

Россия начала вытеснять Ирак с азиатского рынка: до сих пор не проводилось спотовых закупок иракских Basrah Medium или Basrah Heavy, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен. В результате Ирак начал обсуждать с импортерами предоставление скидок.

В мае Китай нарастил импорт российской сырой нефти на рекордные 55 процентов год к году. Россия оказалась на первом месте среди всех экспортеров, сместив Саудовскую Аравию. Поставки нефти из России в Индию выросли в 31 раз.

Экономика,ОПЕК,
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