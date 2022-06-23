Россия начала вытеснять Ирак с азиатского нефтяного рынка

Из-за больших скидок на российскую нефть азиатские покупатели начали отдавать предпочтение России вместо Ирака, пишет Bloomberg.

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Основными покупателями иракской нефти были Китай и Индия, но теперь они нарастили поставки сырья из России. Нефть Basrah Medium и Heavy являются двумя основными сортами нефти, экспортируемыми Ираком на международные рынки. Любое сокращение объемов станет ударом по второму по величине производителю ОПЕК, отмечает издание.

Россия начала вытеснять Ирак с азиатского рынка: до сих пор не проводилось спотовых закупок иракских Basrah Medium или Basrah Heavy, а тендер на продажу сланцевой нефти не был заключен. В результате Ирак начал обсуждать с импортерами предоставление скидок.