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55 минут назад

Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения ЧС по газу

Газета.Ru

Дания и Нидерланды ввели первый уровень режима предупреждения чрезвычайной ситуации в газоснабжении из-за возможных перебоев поставок из России, эта мера объявлена в качестве сигнала участникам рынка в связи с угрозой кризиса поставок. Об этом сообщает РБК.

Две европейские страны ввели первый уровень предупреждения ЧС по газу
Фото: Matthias Rietschel/APMatthias Rietschel/AP

В публикации отмечается, что правительство Нидерландов приняло решение о снятии ограничения на работу угольных станций для производства электроэнергии без использования газа, а также о сокращении газового потребления, чтобы к концу 2023 года выйти на добычу 2,8 млрд куб. м газа на Гронингенском газовом месторождении в год. В Амстердаме полагают, что повышение нагрузки на угольные станции даст возможность сэкономить порядка 2 млрд куб. м. газа ежегодно. В настоящий момент 15% газовых потребностей Нидерландов приходятся на Российскую Федерацию.

Представители Датского энергетического агентства рассказали об угрозе значительного ухудшения ситуации с газоснабжением, а также назвали нынешнее положение дел «серьезным».

«Раннее предупреждение означает, что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением ситуации с газоснабжением. Это сигнал игрокам газового рынка готовиться к настоящему кризису поставок», — рассказали в агентстве.

Ранее стало известно, что власти Италии рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации из-за проблем с поставками российского газа.

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