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54 минуты назад

Die Welt: Германия готовится к аварийной ситуации с газом

Ura.Ru

Федеральное правительство Германии готовит аварийный план на случай чрезвычайных ситуаций с газом после сокращения поставок из РФ. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

Die Welt: Германия готовится к аварийной ситуации с газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Условием объявления аварийного плана является „серьезное сокращение потоков газа“ или „длительный технический отказ важных инфраструктур“. „Высокий риск долгосрочного дефицита предложения“ также может вызвать уровень тревоги. Эти критерии, по-видимому, соблюдены», — пишет Die Welt.

После уровня тревоги следует аварийный уровень. В таком случае рынок приостановят.

Издание отмечает, что госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Патрик Грайхен в понедельник подготовил отрасль к этому. Четыре человека, знакомые с ситуацией, подтвердили, что поставщики должны быть готовы к объявлению тревоги в течение пяти-десяти дней. Компании энергетической отрасли уже готовятся к этому, сообщает Die Welt. Газета пишет, что это стало реакцией на снижение поставок российского газа на прошлой неделе.

«Газпром» сократил поставки по газопроводу «Северный поток-1». Причиной стали технические неисправности двигателей, а также задержки в работе немецкой компании Siemens, у которой находится на ремонте часть оборудования. В Германии возмутились сокращением поставок. В Кремле ответили, что сокращение поставок газа в Европу стало последствием антироссийских санкций. В Siemens подтвердили, что не могут вернуть газовую турбину из-за санкций Канады, сообщает RT.

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Экономика,Siemens,Газпром,
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