Die Welt: Германия готовится к аварийной ситуации с газом

Федеральное правительство Германии готовит аварийный план на случай чрезвычайных ситуаций с газом после сокращения поставок из РФ. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что госсекретарь Федерального министерства экономики и защиты климата Патрик Грайхен в понедельник подготовил отрасль к этому. Четыре человека, знакомые с ситуацией, подтвердили, что поставщики должны быть готовы к объявлению тревоги в течение пяти-десяти дней. Компании энергетической отрасли уже готовятся к этому, сообщает Die Welt. Газета пишет, что это стало реакцией на снижение поставок российского газа на прошлой неделе.