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55 минут назад

В Швеции ввели особый режим из-за газа

Национальная Служба Новостейиещё 3

Швеция ввела режим раннего предупреждения из-за ситуации с газом в стране, сообщает «РЕН ТВ».

В Швеции ввели особый режим из-за газа
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что из-за перегрузки рынка ситуация с поставками этого топлива осложнится. Особенно серьезное положение возникло на западе страны.

Как ожидается, голубого топлива стране гарантировано хватит до осени. При этом стоимость топлива для потребителей может сильно вырасти предстоящей зимой.

Напомним, власти Молдавии обсуждают с европейскими партнерами создание фонда субсидирования в целях смягчения последствия роста цен на газ.

Экономика,
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