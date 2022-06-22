В Швеции ввели особый режим из-за газа

Швеция ввела режим раннего предупреждения из-за ситуации с газом в стране, сообщает «РЕН ТВ».

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Отмечается, что из-за перегрузки рынка ситуация с поставками этого топлива осложнится. Особенно серьезное положение возникло на западе страны.

Как ожидается, голубого топлива стране гарантировано хватит до осени. При этом стоимость топлива для потребителей может сильно вырасти предстоящей зимой.