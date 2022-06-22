Канада и ФРГ задумались об обходе санкций ради российского газа

Канада пытается решить проблемы с задержкой возврата оборудования «Газпрому» для газопровода «Северный поток». Сейчас власти страны обсуждают с Германией, как можно выйти из этого кризиса и обеспечить поставки голубого топлива. Об этом Bloomberg рассказал министр природных ресурсов страны Джонатан Уилкинсон. Прокачка газа по «Северному потоку» упала из-за проблем с турбинами. Немецкая компания Siemens из-за санкций не вернула РФ отправленное на ремонт в Монреаль оборудование.

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По словам Уилкинсона, Оттава намерена соблюдать санкции, но при этом не хочет наносить существенный урон своему союзнику — Германии. Поэтому стороны активно работают над этим вопросом и ищут варианты, которые позволят восстановить поставки газа в прежнем объёме.

Собеседник издания рассказал, что для прокачки на полную мощность «Северному потоку» нужна полноценная работа шести турбин. Сейчас работают только две, так как остальные нуждаются в техническом обслуживании, добавил он.

Результатом антироссийских санкций, в частности, стало то, что пропускная способность крупнейшего газопровода, который соединяет Россию и Евросоюз (ЕС), упала до 40% от максимального уровня.

Турбины для «Северного потока» изготовляла немецкая компания Siemens Energy в Канаде. Концерн должен регулярно отправлять туда оборудование для технического обслуживания. Так и произошло с турбиной, которую отправили на ремонт в Монреаль.

Однако теперь её не могу вернуть из-за канадских ограничений, которые вступили в силу в июне. Они запрещают предоставление жизненно важных технических услуг российской индустрии ископаемого топлива.

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