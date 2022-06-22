Миллиардер Далио: Антироссийские санкции ударили по Западу и США

Санкции со стороны Запада против России больше ударили по Западу и Соединенным Штатам, усугубив положение Вашингтона в международной политике, рассказал мультимиллиардер Рэй Далио. Об этом сообщает издание Spiegel.

Как добавил миллиардер, причиной для ухудшения дел в США является реакция других стран, начавших бояться вкладывать деньги в ценные бумаги американской столицы.

«Другие государства усиленно освобождаются от государственных облигаций США, так как боятся, что с ними поступят так же, как с Россией», — подчеркнул Далио.

Также мультимиллиардер обратил внимание, что санкции в отношении Москвы не были эффективными. Тем не менее Далио уверен, что у Вашингтона нет других способов влияния на Москву, кроме новых ограничений, в том числе в экономическом секторе.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.