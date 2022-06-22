ЕС предупредил о риске миграционного кризиса

Евросоюз опасается, что последствия ситуации вокруг Украины приведут к "катастрофическому массовому голоду" и спровоцируют миграционные волны в сообщество из Северной Африки. Об этом сообщила в среду испанская газета El País со ссылкой на отчет, который был подготовлен европейскими институтами.

В документе упоминается растущий риск "катастрофического массового голода" в государствах Северной Африки, который может привести к "новым волнам социального протеста, внутреннего перемещения и миграции в соседние регионы и, возможно, в сторону ЕС". В отчете говорится о "новом геополитическом сценарии", который характеризуется "высокой нестабильностью и растущими рисками фрагментации международного сообщества". По версии издания, Испания и Италия окажутся на передовой в случае миграционного кризиса.

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Как пишет газета, Брюссель связывает это с конфликтом на Украине и, в частности, с проблемами с экспортом украинской сельхозпродукции и ростом цен на энергоносители. Последствия для стран Магриба и ряда соседних государств могут стать крайне негативными.

"Нехватка зерна и других основных сельскохозяйственных продуктов вместе с ростом цен на основные товары и продукты питания и сокращением субсидий могут привести к серьезным экономическим и социальным кризисам", - говорится в отчете сообщества.

Еврокомиссия намерена сосредоточить свою помощь на государствах, наиболее пострадавших в результате кризиса, на тех, кто стремится вступить в ЕС, на наиболее влиятельных странах в каждом регионе или на тех, которые представляют особую важность для импорта энергии и сырья. ЕС уже начал оказывать поддержку ряду стран, выделив более 225 млн евро Египту, Ливану, Ливии, Марокко, Палестине, Сирии и Тунису. В долгосрочной перспективе ЕС планирует помочь им развивать по мере возможности собственное производство.

Несмотря на это, как считают в Брюсселе, риск экономического и социального кризиса "особенно высок в Египте, Иордании, Йемене, Ливане, Ливии, Марокко и Тунисе". Угроза голода возрастает, по мнению ЕК, среди наиболее бедных слоев населения. Ранее страны - члены ЕС договорились о механизме распределения беженцев, который может быть запущен в случае следующего миграционного кризиса.

Согласно отчету, длительный конфликт вокруг Украины также может дестабилизировать регион Латинской Америки и Карибского бассейна. "Более высокие цены на энергию и продукты питания увеличат бедность, голод и социальную напряженность в контексте растущего неравенства, политической поляризации и недоверия к правительствам", - говорится в документе.

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