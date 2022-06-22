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20 минут назад

Европа может зимой остаться без российского газа

Лера Букина

Международное энергетическое агентство сообщило, что Европе следует незамедлительно готовиться к полному прекращению экспорта российского газа этой зимой. Об этом пишет Financial Times.

Европа может зимой остаться без российского газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава МЭА Фатих Бироль подчеркнул, что власти РФ рассчитывают на получение «рычагов давления» на Европу во время спецоперации на Украине.

«Европа должна быть готова к тому, что российский газ будет полностью отключен», — заявил Бироль в интервью газете.

По его словам, чрезвычайные меры, принятые европейскими странами на этой неделе для сокращения потребления газа, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения по поводу роста выбросов углекислого газа. Речь идет о запуске старых угольных электростанций.

Бироль отметил, что увеличение выработки электроэнергии на угле - «временное» явление. Это позволит сохранить запасы газа для отопления зимой.

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Также он подчеркнул, что любые дополнительные выбросы CО2 от сжигания угля будут компенсированы в будущем ускорением планов Европы по сокращению зависимости от ископаемого топлива и наращиванию возобновляемых генерирующих мощностей.

Накануне цены на газ в Европе к закрытию торгов во вторник выросли на 4,5%, почти до $1370 за тысячу кубометров.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что Европа может заменить поставки газа по «Северному потоку», если население европейских стран снизит температуру отопления или изменит температурный режим кондиционера на два градуса.

Экономика,Фатих Бироль,Международное энергетическое агентство,Еврокомиссия,ЕС,
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