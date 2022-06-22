Банки попросили дать им другую валюту вместо замороженных евро

Российские банки пытаются минимизировать потери из-за санкций Евросоюза против Национального расчетного депозитария (НРД), узнал РБК. Ассоциация банков России направила в ЦБ предложения механизмов, которые бы позволили участникам рынка вернуть средства, попавшие под заморозку. Банки хотели бы получить заблокированные в НРД средства назад, пусть и не в евро. Кредитным организациям нужна ликвидность, поясняет вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков:
«Банки держали деньги на счетах у НРД для оперативности проведения расчетов. То, что эти деньги зависли, никоим образом, даже несмотря на то, что были введены санкции, не освобождает банки от обязанности вернуть те деньги, которые хранятся на счете у клиента. И они возвращают, но за свой счет, получается, замораживают свои деньги в НРД. Чтобы не обрушивать в будущем банковскую систему, мы просим найти компромиссный вариант хотя бы частичной компенсации затрат, которые несут кредитные организации. Мы обратились в ЦБ с предложением, как из этой ситуации выпутаться, потому что клиент может, и они требуют перечислить деньги в другие места, банк это обязан выполнять. Возникает временный разрыв ликвидности, поэтому предложили несколько вариантов, может быть временных: представлять ЦБ рублевую ликвидность, но либо без процентов, либо по льготной ставке, чтобы не наносить дополнительных финансовых нагрузок. Или, может быть, разработать порядок уже для самой НРД, когда она может вернуть эти деньги по договоренности с кредитным учреждением, но в другой валюте. Финансовые трудности, если не решать сейчас, будут нарастать в дальнейшем».
НРД находится в постоянном диалоге с регулятором и клиентами и обсуждает варианты урегулирования ситуации, сообщил РБК представитель депозитария. Депозитарий сам оказался в сложной ситуации, комментирует начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий. Но варианты решения проблемы есть, полагает он:
«НРД — это такая же кредитная организация. У банков-корреспондентов корсчета в НРД, в том числе в иностранной валюте, и средства были распределены уже по международным банкам-корреспондентам. Для того чтобы обеспечивать обращение безналичного [расчета] необходим европейский банк. Поскольку НРД попал под европейские санкции, эти корсчета в евро заблокированы, арестованы. Тот вариант, который предлагается, кажется самым простам, простота, что называется, хуже воровства. Получается, что НРД вернет деньги банкам в рублях или в другой валюте, а средства-то НРД все равно заблокированы в том же J.P. Morgan или еще каком-то банке, зарубежном контрагенте. Этот вариант явно не проходит. Но известно, что, например, ЦБ кредитует банки под еврооблигации, которые аналогичным образом заблокированы, и этот вариант мне кажется вполне приемлемым, чтобы ЦБ кредитовал банки под средства, которые находятся на корсчетах банков в НРД. Крайними окажутся клиенты, а этого не хотелось бы. Поэтому полагаю, что вариант со свопами или другими формами кредитования со стороны ЦБ под эти средства, зависшие в банках в евро на счетах НРД, мне кажется вполне приемлемым и разумным».
Евросоюз включил в шестой пакет санкций против России, в числе других мер, ограничения для НРД — структуры Московской биржи, которая ведет учет прав собственности на ценные бумаги и расчеты по сделкам. Сам НРД назвал ситуацию чрезвычайной и предупредил о приостановке проведения операций в евро в интересах контрагентов. Для банков, которые совершают операции на финансовом рынке через НРД, это означало заморозку остатков в евро на корреспондентских счетах. Оценочно — заблокированными оказались до 7 млрд евро.