Банки попросили дать им другую валюту вместо замороженных евро

«Банки держали деньги на счетах у НРД для оперативности проведения расчетов. То, что эти деньги зависли, никоим образом, даже несмотря на то, что были введены санкции, не освобождает банки от обязанности вернуть те деньги, которые хранятся на счете у клиента. И они возвращают, но за свой счет, получается, замораживают свои деньги в НРД. Чтобы не обрушивать в будущем банковскую систему, мы просим найти компромиссный вариант хотя бы частичной компенсации затрат, которые несут кредитные организации. Мы обратились в ЦБ с предложением, как из этой ситуации выпутаться, потому что клиент может, и они требуют перечислить деньги в другие места, банк это обязан выполнять. Возникает временный разрыв ликвидности, поэтому предложили несколько вариантов, может быть временных: представлять ЦБ рублевую ликвидность, но либо без процентов, либо по льготной ставке, чтобы не наносить дополнительных финансовых нагрузок. Или, может быть, разработать порядок уже для самой НРД, когда она может вернуть эти деньги по договоренности с кредитным учреждением, но в другой валюте. Финансовые трудности, если не решать сейчас, будут нарастать в дальнейшем».