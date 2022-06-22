Раскрыта сумма арестованного в Италии имущества россиян

Сотрудники итальянской Финансовой гвардии (силового подразделения Минэкономики) в период с февраля по 31 мая приняли меры в отношении 14 граждан, включенных в санкционные списки ЕС. Ими было арестовано различное имущество на сумму €1,7 млрд, сообщает ТАСС со ссылкой на экономическую газету Il Sole 24 Ore.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, рестрикции коснулись недвижимости, автотранспортных средств, яхт, самолетов и активов компаний. В общей сложности проверки были проведены в отношении более 1,1 тыс. лиц.

Ранее в начале марта министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что власти приступили к процедуре конфискации «имущества российских олигархов».

Накануне премьер Италии Марио Драги заявил, что введенные против России санкции эффективны. Итальянское правительство, как отметил он, готово и дальше оказывать поддержку Киеву в соответствии с тем, о чем просил парламент.